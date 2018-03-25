Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку личных данных из профилей соцсети, выкупив рекламные полосы в нескольких местных изданиях. Об этом передает со ссылкой на .

Объявление с извинениями Цукерберга появилось на последних полосах сразу в четырех известнейших газетах, в том числе The Observer, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке данных из Facebook.

Заявление Цукерберга во многом схоже с тем, что было им сделано несколько дней назад в интернет-пространстве. В частности, он вновь признал, что в 2014 году стороннее приложение смогло собрать данные 50 миллионов пользователей, которые затем были использованы для исследования аудитории.

"Это было нарушением доверия, и я сожалею, что в то время мы не сделали больше", - отметил он.

При этом Цукерберг добавил, что на соцсети лежит ответственность по защите личной информации пользователей, следовательно компания будет стараться в дальнейшем его оправдывать.

В средине марта британскую компанию Cambridge Analytica обвинили в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, манипулируя избирателями с помощью IT-технологий и воруя в соцсетях, непосредственно в Facebook, их персональные данные.

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