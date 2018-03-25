На Львовщине между супругами возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу ножевые ранения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает

"В Железнодорожный отдел полиции 24 марта около девяти утра поступило сообщение о том, что в квартире на улице Энергетической выявлены люди с ножевыми ранениями. ... Между супругами возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу многочисленные ножевые ранения", - говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась. Мужчину госпитализировали в операционное отделение с диагнозом "пять проникающих ран в области сердца, легких и тонкой кишки".

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мужчину, который ножом убил собственного сына, лишили свободы сроком на 8 лет.

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