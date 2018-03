Скульптура "Связь", которую установили в Нидерландах в честь жертв катастрофы рейса MH17, состоит из бронзовых ленточек с текстом "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. Фото: EPA "Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!", – говорится в сообщении. Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) 25 березня 2018 р. Местное издание Omroep Brabant пишет, что мемориал открыли 24 марта возле авиабазы в Эйндховене. Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. Издание отмечает, что такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника - 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.Согласно выводам комиссии, которая расследует катастрофу, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия заявила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал офицер российской армии Сергей Дубинский (Хмурый).8 декабря 2017 года в расследовании Bellingcat и издания The Insider сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин. Расследователи утверждают, что это генерал-полковник армии РФ Ткачев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



