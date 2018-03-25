Западная коалиция зависла в шаге от средиземноморской катастрофы, и устроил её Путин

Александр Халдей

Недавно стало известно, что Иран намерен строить железнодорожную магистраль, которая будет соединена с сетью железных дорог Ирака. Ветка будет небольшой – только 30 километров и один мост. Однако соединение с иракскими железнодорожными магистралями позволяет Ирану выйти на сирийско-израильскую границу.

С учетом этого фактора, железнодорожная смычка между Ираном и Ираком становится не только экономическим фактором, но, прежде только, геополитическим, так как коренным образом меняет весь расклад сил в регионе. Всего год назад это невозможно было представить. Однако Ирак пошел на реализацию данного проекта, в результате которого иранский фактор в регионе стал еще больше внушительным.

Кошмарный сон США становится явью не только в том, что Иран получает выход в Средиземному морю, но и в том, что, по сути, обесценивается весь американский замысел в Дейр-Эз-Зоре по оккупации правобережья Евфрата: кроме отжима богатых нефтью месторождений, главной целью этого броска американцев было всё же стремление не допустить Иран к западно-сирийским провинциям. Теперь же, построив с согласия Багдада железную дорогу, Иран получает доступ по суше к израильской границе. И путь этот пройдёт через контролируемые западной коалицией территории Сирии, прямо к Средиземному морю.

Силой воспрепятствовать строительству Ираном железной дороги на Ирак США не могут без риска вовсе стать открытым международным бандитом. Оправдать агрессию на страну, которая не химическое или ядерное оружие производит, а мирную железную дорогу строит, при всех возможностях США без тяжёлых международных последствий будет очень трудно, если вообще вероятно. Иран же после реализации данного проекта просто выходит на оперативный региональный простор, так как его (региона) повышенная транспортная связность будет использована для увеличения его (Ирана) влияния в регионе. Какое состояние этот факт вызывает у США и Израиля, даже не нужно комментировать.

Проблема американцев ещё и в том, что в Сирии они присутствуют незаконно, и этот вопрос рано или поздно будет поставлен во главу угла в международных отношениях. По мере укрепления урегулирования в Сирии это станет невозможно больше замалчивать. И для России, и для Америки статус США в Сирии – это отложенная партия. На эту тему столкновения ещё впереди, и никто не хочет до поры выкладывать свои сильные козыри. Но с каждым днём Штатам всё труднее закрепляться на территории Сирии – вопрос о статусе войск возглавляемой ими коалиции встаёт с неминуемой неизбежностью. Надо отметить, что оккупационный статус войск западной коалиции в Сирии уже привёл к тому, что она растеряла практически всех союзников на Ближнем Востоке.

Проблема США сейчас в том, что в непосредственные военные действия им втягиваться не хочется, а без этого они не могут остановить поражение своих марионеточных сил. Дело в том, что в случае такого непосредственного вхождение в военные действия, Штаты сталкиваются не только с Сирией, но и с Россией, и с Ираном. Последствия такого столкновения для США трудно даже представить – прямой альянс России и Ирана в таком случае станет неизбежным, а позиция Китая немедленно учтёт, что США столкнулись с небывалой концентрацией рисков. Не исключено присоединение Китая к коалиции Ирана и России, пусть не военное, а политическое, но это уже будет означать серьёзный вызов для США, ответить на который даже у них может не хватить сил.

Допустить подобное развитие событий США и Израиль не могут ни в коем случае. Какие способы остаются в их распоряжении? Силовые – дадут только обратный эффект. Несиловые отсутствуют – предложить Ираку и Ирану США и Израиль ничего не могут. Но самое страшное для США и Израиля заключается в том, что Ирак через эту железную дорогу получает выход к Индии и Китаю. И Иран вслед за ним тоже. Именно этот фактор делает Китай потенциально активным игроком в этом вопросе. И присоединение Китая к создающейся коалиции заинтересованных в таком сухопутном коридоре стран ничего хорошего для США и Израиля не предвещает.

Баланс сил в Средиземноморье медленно, но неуклонно сдвигается в сторону Ирана, Сирии, России и Китая. Изменение позиции Европы в таком случае так же гарантировано. Весь спектр возможного только стоит представить, чтобы понять, какой ужас охватывает США при размышлении о ближайшей перспективе сроком хотя бы в 30 лет. И вал перемен нарастает со скоростью курьерского поезда. Противники США используют тактику малых шагов, на которые нельзя ответить военным ударом, но когда таких шагов становится много, и они длятся долго, то получается, что ползучему наступлению нечего противопоставить. Тенденция для США складывается неблагоприятная – и это ещё если из вежливости не произносить слово «катастрофа».

А если ещё подумать, что первый камень всей этой лавины сдвинул Путин, высадив в Сирии десант из ВКС и «военных советников», то получится, что Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Джона Маккейна и Хиллари Клинтон очень даже можно понять. Любить Путина им действительно не за что.