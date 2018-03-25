|Пожар в российском ТРЦ: 35 человек считаются пропавшими без вести
|25.03.2018 20:51
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В российском Кемерово, где произошел масштабный пожар в торгово-развлекательном центре, без вести пропали 35 человек. Об этом сообщает со ссылкой на слова первого заместителя начальника МЧС в регионе Евгения Дедюхина, сказанные во время брифинга для СМИ.
«Сейчас мы считаем, что они пропали без вести», - сказал Дедюхин о людях, которых не могут найти родственники, и которые предположительно были в ТРЦ во время пожара.
Он также отметил, что в левом крыле здания, где располагались кинотеатры, до сих пор не удалось локализовать пожар. В правой части ТРЦ пожар на данный момент локализован. Однако спасателей пока не допускают внутрь для разбора завалов.
По данным главы МЧС России Владимира Пучкова, в ТРЦ обрушилось межэтажное перекрытие. Президент РФ Владимир Путин поручил Пучкову безотлагательно вылететь в Кемерово.
Как сообщал по предварительным данным пропавшими без вести считались 17 человек, еще 5 погибли.
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