|Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО
|25.03.2018 20:55
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Родственники также разыскивают 17 человекКоличество погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) возросло до пяти.
Фото: interfax.ru
Об этом рассказали в Следственном комитете России. Как сообщает "Интерфакс", речь идет о трех женщинах, мужчины и ребенка.
Ранее ведомство сообщало о трех погибших детей и женщину.
только за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы, добавили в СК.
Родственники также разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара.
Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в здании, которое горит, обвалились перекрытия.
Кроме того, Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре. Он отметил, что это нужно для оказания поддержки местным службам.
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Напомним, в российском городе Кемерово сегодня загорелся торговый центр "Зимняя вишня".
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