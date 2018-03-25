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Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО
25.03.2018 20:55
Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО
Родственники также разыскивают 17 человек
Количество погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) возросло до пяти.
Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Фото: interfax.ru
Об этом рассказали в Следственном комитете России. Как сообщает "Интерфакс", речь идет о трех женщинах, мужчины и ребенка.
 
Ранее ведомство сообщало о трех погибших детей и женщину.
 
только за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы, добавили в СК.
 
Родственники также разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара.
 
Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в здании, которое горит, обвалились перекрытия.
 
Кроме того, Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре. Он отметил, что это нужно для оказания поддержки местным службам.

Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Фото: interfax.ru

Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Фото: interfax.ru

Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Фото: interfax.ru

Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Фото: interfax.ru

Пожар в российском Кемерово: погибли пятеро, в области режим чрезвычайной ситуации, - ФОТО Фото: interfax.ru

Напомним, в российском городе Кемерово сегодня загорелся торговый центр "Зимняя вишня".

  • В российском городе Кемерово загорелся торговый центр, погибли дети

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