Вследствие возгорания, которое произошло в одном из торговых центров города Кемерово России, погибли пять человек, еще несколько пропали без вести. О результатах пожара сообщает Следственный комитет Российской Федерации на официальном сайте.

В соответствии с последними данными, погибли пять человек, в числе которых три ребенка, женщина, а также один мужчина. Помимо этого, возросло количество травмированных людей, которых, по последней информации, насчитывается около 32.

Помимо этого, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ добавили, что после пожара 17 человек считаются пропавшими без вести. В нынешнее время с ними не могут созвониться родственники. По предположению спасателей, они могли остаться внутри помещения.

Как сообщал svodka.net ранее, в городе Кемерово произошло возгорание в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", из-за которого умерли четыре ребенка, обнаруженные в детской комнате. Предварительно спасатели установили, что причиной пожара стало возгорание поролона на четвертом этаже центра, где расположен кинотеатр с детской зоной. Вследствие возгорания произошел взрыв одного из баллонов в здании центра.

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