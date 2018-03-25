Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов должен был подумать о детях, считает его мать Людмила Сенцова. В России Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы Фото: ЕРА "Ну какой он террорист! То, что он был против этого режима какого-то, я этого не понимала, например. Я все время говорила, когда уже поняла, что что-то тут не так, я говорила: "Олеженька, смотри, у тебя двое детей. Ну вот они как останутся?" – сказала она.По словам Людмилы Сенцовой, она не может сказать, что ее сына кто-то вовлек в борьбу."Я не могу его ни осудить, ни оправдать. Я только не могу понять, как можно было оставить детей", – заявила она.Мать политзаключенного рассказала, что его дети спрашивали: "Где папа?""Если так вот, все бы было по-моему, я, во-первых, не хочу, чтобы он ввязывался никуда уже больше. Но мне хочется, чтобы он работал. Мне надо, чтобы дети были с ним. Нет, я поеду к ним, пока он не устроится. И потом сюда вернусь. Я буду здесь жить, буду ждать их в гости все время", – говорит женщина.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.В феврале–марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России.16 марта сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что в колонии на Ямале у ее брата ухудшается здоровье. "Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", – написала Каплан.20 марта военный знаток Юрий Колесников предположил, что Сенцова могли отравить. Каплан назвала эту информацию "параноидальной чушью". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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