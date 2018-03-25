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Мать Сенцова о сыне: Я не могу его ни осудить, ни оправдать
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25.03.2018 21:03
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Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов должен был подумать
о детях, считает его мать Людмила Сенцова. В России Сенцова
приговорили к 20 годам лишения свободы Фото: ЕРА "Ну какой он
террорист! То, что он был против этого режима какого-то, я этого не
понимала, например. Я все время говорила, когда уже поняла, что
что-то тут не так, я говорила: "Олеженька, смотри, у тебя двое
детей. Ну вот они как останутся?" – сказала она.По словам
Людмилы Сенцовой, она не может сказать, что ее сына кто-то вовлек в
борьбу."Я не могу его ни осудить, ни оправдать. Я только не могу
понять, как можно было оставить детей", – заявила она.Мать
политзаключенного рассказала, что его дети спрашивали: "Где
папа?""Если так вот, все бы было по-моему, я, во-первых, не хочу,
чтобы он ввязывался никуда уже больше. Но мне хочется, чтобы он
работал. Мне надо, чтобы дети были с ним. Нет, я поеду к ним, пока
он не устроится. И потом сюда вернусь. Я буду здесь жить, буду
ждать их в гости все время", – говорит женщина.Россия
после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20
годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным
в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта.В феврале–марте 2016 года его этапировали из
СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в
Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск,
затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега
Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018
года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности
обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова,
журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников,
удерживаемых в России.16 марта сестра Сенцова Наталья Каплан
сообщила, что в колонии на Ямале у ее брата ухудшается
здоровье. "Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и
уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него
крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье
теряется медленно, но безвозвратно", – написала Каплан.20
марта военный знаток Юрий Колесников предположил, что Сенцова
могли отравить. Каплан назвала эту информацию
"параноидальной чушью".
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