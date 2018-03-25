Сборная Украины по футболу из Испании отправилась в бельгийский город Льеж на второй мартовский контрольный поединок - против национальной команды Японии, сообщает со ссылкой на ФФУ.

Утром "сине-желтые" тренировались на полях футбольного центра "Марбелья". Тренерский штаб продолжил работу над структурой игры: занятие было посвящено отработке тактических построений.

В общей группе работали все 20 футболистов, в том числе и Виктор Цыганков, который вчера занимался индивидуально.

Сборная Украины покинула аэропорт Малаги в 16:00 по европейскому времени. Планируется, что в полете чартер будет находиться 2 часа 45 минут. По прибытии в Бельгию "сине-желтые" отправятся в отель "Шато де Терме" на окраине Льежа.

Отметим, что следующую тренировку, предматчевую, сборники проведут завтра - на поле стадиона "Морис Дюфран".

Примечательно, что защитник "Динамо" Никита Бурда покинул расположение сборной после растяжения мышцы бедра и полетел в Киев рейсом через Рим.

Добавим также, встреча с азиатской сборной пройдет 27 марта.

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