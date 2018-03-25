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Глава Центризбиркома РФ подтвердила, что на выборах были вбросы бюллетеней
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25.03.2018 21:19
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В нескольких случаях вбросы бюллетеней на выборах президента РФ
были, но "не в пользу кандидата от власти", отметила глава
Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова.
Панфилова: У каждого были разные причины Фото: cikrf.ru "Благодаря
той системе беспрецедентной прозрачности, которую мы создали для
того, чтобы и общественники заметили, и наблюдатели заметили, и мы
сами заметили", – отметила она.По словам главы ЦИК, она не
понимает, чем руководствовались люди, которые занимались
вбросами."Их очень немного, но у каждого были разные причины. У нас
есть информация, по крайней мере, в нескольких случаях, по-моему, в
том числе и в Люберцах (Московская область. – ), что
вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого
кандидата", – заявила Панфилова.Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма.
Центризбирком признал выборы состоявшимися и
действительными.Согласно данным ЦИК РФ, президента РФ
Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. На втором
месте Грудинин из КПРФ – 11,77% голосов, на
третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению
Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского –
1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее
1% голосов.
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