По факту пожара в комплексе в г. Хыров Львовской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает

"Правоохранители устанавливают причину возгорания. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что пожар произошел на втором этаже здания, затем огонь перекинулся на близко размещенную церковь.

Напомним, 24 марта произошел масштабный пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов в деревне Хыров во Львовской области. Отмечено, что в последние годы в здании действовал отель. Возгорание удалось ликвидировать утром 25 марта. К тушению пожара привлекли более ста пожарных.

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