|Турция впервые испытала баллистические ракеты собственного производства
|25.03.2018 21:27
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Испытания были успешныВ Турции успешно испытали первые баллистические ракеты отечественной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN.
Фото: aa.com.tr
Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-технических исследований Турции (TÜBİTAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE) были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле, сообщает "Анадолу".
Тестовые запуски ракет провели с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.
Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 проведут запуск ракет с наземной установки с целью чувство движущихся целей, а также пуск с самолета.
GÖKDOĞAN - ракета малого и среднего радиуса действия. Ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях.
Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить в 2020 году. После этого начнется серийное производство ракет.
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