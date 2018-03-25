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Турция впервые испытала баллистические ракеты собственного производства
25.03.2018 21:27
Турция впервые испытала баллистические ракеты собственного производства
Испытания были успешны
В Турции успешно испытали первые баллистические ракеты отечественной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN.
Турция впервые испытала баллистические ракеты собственного производства Фото: aa.com.tr
Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-технических исследований Турции (TÜBİTAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE) были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле, сообщает "Анадолу".
 
Тестовые запуски ракет провели с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.
 
Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 проведут запуск ракет с наземной установки с целью чувство движущихся целей, а также пуск с самолета.
 
GÖKDOĞAN - ракета малого и среднего радиуса действия. Ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях.
 
Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить в 2020 году. После этого начнется серийное производство ракет.
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