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Скандал на "Голосі країни"? Ірина Федишин продовжує участь у шоу
25.03.2018 21:30
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Напередодні відбувся восьмий ефір шоу "Голос країни" і на сцену вийшлов один з найнесподіваніших дуетів - Ірина Федишин, відома співачка, та Вікторія Шостак - дівчина, для якої шоу могло би стати шансон пробитися по співочій кар'єрній драбинці.

Дівчата виконали пісню Viviennie Mort, неймовірно вразивши суддів ніжним та проникливим виконанням.

Втім, далі йти у прямі ефіри Джамала вирішила з Іриною Федишин. Багатьох шанувальників таке рішення обудрило, адже зірка збирає зали і доволі популярна, тоді ж як Вікторія могла би ще неодноразово показати свої сили на проекті.

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