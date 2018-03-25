|Скандал на "Голосі країни"? Ірина Федишин продовжує участь у шоу
|25.03.2018 21:30
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Напередодні відбувся восьмий ефір шоу "Голос країни" і на сцену вийшлов один з найнесподіваніших дуетів - Ірина Федишин, відома співачка, та Вікторія Шостак - дівчина, для якої шоу могло би стати шансон пробитися по співочій кар'єрній драбинці.
Дівчата виконали пісню Viviennie Mort, неймовірно вразивши суддів ніжним та проникливим виконанням.
Втім, далі йти у прямі ефіри Джамала вирішила з Іриною Федишин. Багатьох шанувальників таке рішення обудрило, адже зірка збирає зали і доволі популярна, тоді ж як Вікторія могла би ще неодноразово показати свої сили на проекті.
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