Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность наложить вето на закон, который выделяет более 620 млн долл. финансовой помощи Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я рассматриваю возможность ветировать законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год из-за того, что более 800 тысяч участников мигрантской программы DACA полностью были забыты демократами (даже не указаны в законопроекте), и из-за стены на границе, которая необходима для национальной безопасности и не полностью профинансирована«, — написал он.

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США одобрили законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год. Законопроект предусматривает финансовую помощь Украине в объеме 620,700 миллионов долларов. Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

В общем, дотянулся самизнаетекто.

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