В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Украины Юрий Бирюков, информирует svodka.net.

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За четыре года войны на территории Украины в стране стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, сформирована международная коалиция союзников.

«За эти 4 года в воюющей стране: не вводили карточную систему отпуска продуктов, не сокращали (наоборот — увеличивали) социальные выплаты, не вводили дополнительные налоги на машины/отпуска/походы в ресторан, не вводили обязательную трудовую повинность, не ограничивали выборы/права и свободы/прессу и соцсети», — заявил Бирюков.

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Он подчеркнул, что «не Петр Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбас. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и в районе Изварино».

«И если отвлечься от ботоферм и резидентов — все равно в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги», — написал Бирюков.

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