|Хорватский футболист умер после удара мячом - ВИДЕО
|25.03.2018 21:43
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На 15-й минуте игры мяч попал спортсмену в грудьФутболист "Марсонии" Бруно Бобан умер во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсониею" и "Славонии" 24 марта после удара мячом в грудь.
Фото: pixsell.hr
Об этом сообщает HRT Sport.
На 15-й минуте игры мяч после удара попал Бобаном в грудь - и 25-летний футболист упал.
Игрока доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Точную причину смерти пока не называют.
Фото: twitter.com/radioslavonija
Напомним, в начале марта вдруг скончался капитан "Фиорентины" Давиде Астори.
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