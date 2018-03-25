Хорватский футболист умер после удара мячом - ВИДЕО На 15-й минуте игры мяч попал спортсмену в грудь Футболист "Марсонии" Бруно Бобан умер во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсониею" и "Славонии" 24 марта после удара мячом в грудь. Фото: pixsell.hr Об этом сообщает HRT Sport. На 15-й минуте игры мяч после удара попал Бобаном в грудь - и 25-летний футболист упал. Игрока доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Точную причину смерти пока не называют. Фото: twitter.com/radioslavonija Напомним, в начале марта вдруг скончался капитан "Фиорентины" Давиде Астори. вдруг умер капитан "Фиорентины" Давиде Астори Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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