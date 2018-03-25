Украине нужны низкие налоги. Это будет помогать росту экономики, рассказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины ,передает со ссылкой на .

"Предлагаем объединить два существующих налога в один - единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц. Сегодня вместе они составляют 41 процент. Предлагаем объединенный налог установить на уровне 32 процентов. И за три года постепенно уменьшить его до 20%. Убежден, что такой подход почти на 90% выведет зарплаты из конвертов", - говорит .

По словам эксперта, благодаря этому можно будет ежегодно увеличивать зарплаты.

"Правительство сейчас поднимает минималку, не уменшая налогов. Это проблема, нет системного подхода. Когда в прошлом году выросла минималка, начали закрываться ФОПы. Часть из них существовала только на бумаге. Но были и такие, которые действительно не могли платить повышенную зарплату. Что сделала часть предпринимателей? Они начали переводить работников на полставки, не оформляют официально на работу. Что-то придумывают, чтобы только не платить повышенную минимальную зарплату. Государство не создает благоприятных условий для ведения честного бизнеса", - добавил президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Полную версию интервью с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте здесь.

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