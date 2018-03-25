В ГРД квалификационное оценивания назвали конвейером, "единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться о" успешном завершении "реформы"

Об этом говорится в сообщении на сайте ГРД по 25 марта.

"Меньше, чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5000 судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться о "успешном завершении" реформы", - заявили в ГРД.

В Раде добродетели утверждают, что ВККС устраивает судьям псевдоперевирку, и ГРД не собирается принимать в этом участие.

"Чтобы власть, расхваливая достижения судебной реформы, перед Украинской и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добродетели решила прекратить свое участие в квазипроцеси очистки судейского корпуса. Члены ГРД надеются на поддержку в глазах общества и сделают все, чтобы процесс оценки судей состоялся прозрачно и эффективно", - говорится в сообщении ГРД.

Общественный совет добродетели - это орган, который должен помогать Высшей квалификационной комиссии судей Украины в оценке соответствия судей или кандидатов на должности судей требованиям профессиональной этики и добродетели.