Тела еще пяти человек обнаружены в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе спасателей, передает

"Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, число погибших возросло до 12", - сказал представитель штаба.

Также количество пострадавших при пожар увеличилась до 43 человек. "Количество пострадавших возросло до 43 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

Как сообщал в российском Кемерове в результате пожара в торговом центре быстро растет число погибших и раненых.

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