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Эрдоган рассказал, когда Турция завершит военную операцию на севере Сирии
25.03.2018 21:59
Эрдоган рассказал, когда Турция завершит военную операцию на севере Сирии
Президент Турции назвал еще одну цель военной операции в Сирии
Анкара планирует в ближайшее время завершить военную операцию на севере Сирии.
Эрдоган рассказал, когда Турция завершит военную операцию на севере Сирии Фото: aa.com.tr
"Мы приложим все усилия к тому, чтобы эта операция достигла своей цели после того, как скоро будет взят под контроль Таль-Рифат", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в городе Трабзон в воскресенье, 25 марта , сообщает DW со ссылкой на AFP.
 
Город Таль-Рифат, контролируемое курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG), расположенный к югу от АФРИН. Оно является стратегической территорией между городами Африн и Марея, которое является ключевым городом на востоке, удерживаемым курдскими повстанцами. Таль-Рифат протяжении войны в Сирии часто переходил от одной стороны к другой.
 
Напомним, 20 января турецкие войска начали военную операцию "Оливковая ветвь", направленную на уничтожение курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG). Их Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана", с которой турецкие власти ведет борьбу внутри страны.
 
18 марта турецкая армия вместе с союзниками захватила главный город района - Африн, а 24 марта СМИ со ссылкой на заявление турецкой армии сообщили о захвате только района Африн.
  • Турция начала новую военную операцию на севере Сирии
  • Эрдоган заявил об установлении контроля в центре сирийского города Африн

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