В России рассказали, что в течение следующего срока мир увидит "нового Путина".

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на телеканале , передает со ссылкой на .

"Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него видение гораздо шире, чем у обычного избирателя ... Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер ", - сказал Песков.

Также он назвал приоритеты президента - это внутренние проблемы России, а также напомнил, что "Путин часто доказывал, что он не популист". Кроме того, пресс секретарь сказал, что у Путина есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Федеральному собранию.

В России официально объявили результаты выборов президента страны. признал их действительными и состоявшимися.

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