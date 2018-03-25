МИД Польши: Мы не стремимся выбирать героев для Украины и писать ее учебники по истории

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий назвал неоправданными обвинения в том, что Варшава пытается выбирать героев для Украины, сообщает в воскресенье вечером интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Wpolityce

Как сообщает издание, Б.Цихоцкий заявил, что "мысль о том, что Варшава хочет выбирать Украины героев или влиять на содержание украинских учебников по истории является полностью неоправданная".

Однако, по его словам, правительство Польши никогда не согласится на то, чтобы у поляков отобрали право на погребение их близких.

Б.Цихоцкий, который возглавляет межправительственную группу по историко-правовому диалогу с Израилем, в ответ на вопрос, почему не была создана аналогичная группа по Украине ответил, что польское предложение создать "политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, по которым обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск бренных останков, эксгумации, празднование или возврата культурных благ", не вызвала интереса Киева.

По его словам, Польша не согласиться на комиссию, которая будет касаться только закона об Институте национальной памяти.

"Тем более, что когда в 2015 году в Украине был принят пакет исторических законов, никто не предложил нам никакой двусторонней комиссии, хотя за эти два года Варшава часто с помощью политических каналов обращала внимание на эти законы, просила учесть наши предостережения", - отметил Б.Цихоцкий.

По его словам, президент Польши А.Дуда, отправив "исторический" закон на оценку Конституционного суда и так "получает то, чего не смог его украинский коллега Петр Порошенко".