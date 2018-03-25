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Віра Брежнєва похвалилася неймовірно красивою донечкою (ВІДЕО)
25.03.2018 22:07
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Вже кілька місяців старша донька Віри Брежнєвої Соня Кіперман навчається та мешкає у Каліфорнії, тож світлин з донькою у Інстаграмі зірки в рази поменшало, а наймолодшу Сару Віра мінімально підпускає до соцмереж.

Втім, днями зіркова мама, схоже, відвідала старшу у США і опублікувала у своєму Інстаграмі відео з Сонею.

"Неймовірно! Одне обличчя!", "Які красуні", "Мама й донька - неймовірно схожі", - коментують фани.
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