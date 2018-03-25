Так, по данным Укргидрометцентра, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине, Тернопольщине, Ривненщине и Волыни.

При дожди пройдут только в Хмельницкой и Винницкой областях. Средняя дневная температура воздуха составит +3… +11 градусов.

На остальной территории Украины будет тепло и весеннее солнце.

Так, ясной погоды в понедельник также стоит ожидать на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

В то же время 26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет на Черкащине, Полтавщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в рыму.

Средняя температура днем в центре Украины составит +2+8 градусов, а на юге– +3+12 градусов.

Прогноз погоды понедельник, 26 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11

Львов – +7…+9

Ивано-Франковск – +3…+5

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +7…+9

Ровно – +7…+9

Житомир – +6…+8

Винница – +4…+6

Одесса – +3…+5

Николаев – +6…+8

Херсон – +8…+10

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +4…+6

Черкассы – +4…+6

Чернигов – +2…+4

Сумы – 0…+2

Полтава – +2…+4

Днепр – +5…+7

Запорожье – +6…+8

Донецк – +5…+7

Луганск – +4…+6

Харьков – +1…+3

Киев – +4…+6

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