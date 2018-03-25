Президент США Дональд Трамп напомнил, что во Франции офицер погиб после того, как предложил обменять себя на заложников во время теракта в Требе 23 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Франция чтит великого героя Фото: EPA "Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро поменялся кое-где с заложницей во время теракта, связанного с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более сильные меры, особенно на границах!" – написал Трамп. France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 березня 2018 р. 23 марта 26-летний Редуан Лакдим вошел в супермаркет в коммуне Треб около 11.15 по местному времени (12.15 по Киеву) и захватил заложников. По словам свидетелей, мужчина заявил, что является боевиком ИГИЛ. Сперва он якобы украл автомобиль в коммуне Каркассон, убив пассажира и ранив водителя, после этого напал на группу полицейских. Дальше он сбежал и захватил заложников в супермаркете. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили. В супермаркете злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в результате нападения с захватом заложников во французском Требе три человека погибло, еще 16 было ранено. Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Французский президент также рассказал об офицере полиции, который попросил обменять себя на других заложников. Позже стало известно, что этот офицер Арно Бельтрам умер от полученных ранений.23 марта французские правоохранители убили злоумышленника. Редуан Лакдим был известен полиции за мелкие преступления, в частности, связанные с наркотиками.ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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