Четверо французов отправились путешествовать по Новой Зеландии. Поход группы уже подходил к концу. Между ребятами и их окончательной целью остался лишь небольшой отрезок пути. Появившийся впереди крепкий мост путники посчитали лишь удобным продолжением дороги. А кто бы подумал иначе? Судя по документам, он был рассчитан на целых 10 человек.

Четверка странников гуськом пошла по металлу, когда вдруг произошло страшное. От внезапной нагрузки один из тросов, удерживавших мост, не выдержал и лопнул. Поверхность, только что бывшая такой же надежной, как твердая земля, резко накренилась, и ребята гроздью посыпались вниз. Камера одного из путешественников была включена, и бесстрастные кадры запечатлели то, что обычно видит в подобном падении человек. Получилось по-настоящему жуткое зрелище!

К счастью, в восьми метрах под мостом текла речка, которая и приняла в себя тела туристов. Четверо странников приземлились в воду, и ни один из них не пострадал.

Впрочем, причина падения ребят до сих пор остается тайной. Даже на тяжелый груз французов кивать не приходится, ведь путников было только четверо. Впредь, наверно, ребята поостерегутся ступать на такие поверхности без предварительной и очень тщательной проверки!

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