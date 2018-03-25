Погода, Новости, загрузка...
В столице Сомали смертник подорвал автомобиль возле здания парламента, погибло три человека
25.03.2018 22:23
Смертник в Могадишо взорвал бомбу в автомобиле возле здания парламента на контрольно-пропускном пункте с усиленной охраной. В Могадишо произошел теракт Фото: EPA Отмечается, что смертник взорвал бомбу в автомобиле возле здания парламента на контрольно-пропускном пункте с усиленной охраной. В спасательной службе рассказали, что погиб смертник и трое прохожих, один человек получил ранения.Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Аль-Шабаб".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить