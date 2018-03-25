Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Общее количество погибших составляет 37 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

Ранее сообщалось о 12 погибших. Также количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести - до 69. "Количество пострадавших возросло до 43 человек", - уточнили в штабе.

Большое количество погибших осталась запертой в кинозале и детской зоне на верхних этажах здания.

Как сообщал из-за пожара в российском торговом центре погибли десятки людей.

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