|Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская, - ФОТО
|25.03.2018 22:31
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Это лишь первый из запланированных полетовАмериканцу Майклу Хьюзу удалось взлететь на своей ракете с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля плоская.
Фото: ap.org
Запуск состоялся в пустыне Мохаве около 15:00 по местному времени 24 марта, сообщает AP.
Ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 м, после чего начала падать.
Фото: dailynews.com
Фото: ap.org
Хьюзу пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но посадка все равно была жесткой.
Фото: dailynews.com
Фото: dailynews.com
Фото: dailynews.com
Инженер заявил, что несмотря на боль в спине чувствует себя нормально. Его осмотрели врачи скорой помощи.
Фото: dailynews.com
Фото: ap.org
Напомним, первый запуск ракеты Хьюза должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но его отложили в последний момент. Инженер не получил необходимое дозволение от местных властей.
Хьюз пытается доказать, что Земля плоская. Для этого он планирует после серии испытательных запусков построить ракету и подняться на несколько тысяч метров, чтобы сфотографировать "земной диск».
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