Это лишь первый из запланированных полетов

Запуск состоялся в пустыне Мохаве около 15:00 по местному времени 24 марта, сообщает AP.

Ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 м, после чего начала падать.

Фото: dailynews.com

Фото: ap.org

Хьюзу пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но посадка все равно была жесткой.

Фото: dailynews.com

Фото: dailynews.com

Фото: dailynews.com

Инженер заявил, что несмотря на боль в спине чувствует себя нормально. Его осмотрели врачи скорой помощи.

Фото: dailynews.com

Фото: ap.org

Напомним, первый запуск ракеты Хьюза должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но его отложили в последний момент. Инженер не получил необходимое дозволение от местных властей.

Хьюз пытается доказать, что Земля плоская. Для этого он планирует после серии испытательных запусков построить ракету и подняться на несколько тысяч метров, чтобы сфотографировать "земной диск».