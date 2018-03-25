Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово увеличилось до 43 человек, 69 считаются пропавшими без вести, отметили в штабе. Пожар в торговом центре Кемерово произошел 25 марта Фото: EPA Число пострадавших увеличилось до 43 человек, 69 считаются пропавшими без вести, отметили в штабе.Ранее сообщалось, что в результате пожара погибло пять человек, между них один ребенок.По факту пожара Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные.Интернет-издание отмечает, что на третьем этаже торгового центра находился контактный зоопарк, в котором было почти 200 животных. Вероятно, все они погибли.Вице-губернатор региона Владимир Чернов заявлял, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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