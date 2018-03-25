Сторонники независимости региона собрались под представительством испанского правительства в Жироне, сняли флаг и обрисовали стены

Как сообщает AFP, в Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонским флагами. Также здесь запланировано шествие участников в немецкое консульство.

Как сообщает AP, произошли столкновения протестантов с полицией.

Фото: ap.org

Фото: ap.org