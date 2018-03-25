|У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона
|25.03.2018 22:39
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Сторонники независимости региона собрались под представительством испанского правительства в Жироне, сняли флаг и обрисовали стеныВ Каталонии начались многотысячные демонстрации против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.
Фото: ap.org
Как сообщает AFP, в Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонским флагами. Также здесь запланировано шествие участников в немецкое консульство.
Как сообщает AP, произошли столкновения протестантов с полицией.
Фото: ap.org
Фото: ap.org
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