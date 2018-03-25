|Деньги США пойдут на строительство военно-морской базы в Очакове - военный эксперт
|25.03.2018 22:49
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Из-за высокого уровня коррупции в стране, деньги, выделенные конгрессом для военной поддержки, будут попадать в Украину в виде оснащения.
Об этом рассказал в комментарии полковник запаса Олег Жданов,передает со ссылкой на .
"Для очень важно, чтобы мы наконец сдвинули с мертвой точки военную реформу. Они заинтересованы в боеспособности Вооруженных сил Украины, как в сдерживающим факторе между Россией и странами в Европе. Помощь будут выдавать в виде материально-технических средств. От кровоостанавливающих наборов до летального вооружения. Деньги также пойдут на строительство военно-морской базы в Очакове. Штаты ее строят действительно собственными силами, не привлекая наших специалистов. Там работает их строительный батальон", - рассказал знаток.
Конгресс одобрил решение о выделении Украине $ 620,700
миллионов.