Из-за высокого уровня коррупции в стране, деньги, выделенные конгрессом для военной поддержки, будут попадать в Украину в виде оснащения.

Об этом рассказал в комментарии полковник запаса Олег Жданов,передает со ссылкой на .

"Для очень важно, чтобы мы наконец сдвинули с мертвой точки военную реформу. Они заинтересованы в боеспособности Вооруженных сил Украины, как в сдерживающим факторе между Россией и странами в Европе. Помощь будут выдавать в виде материально-технических средств. От кровоостанавливающих наборов до летального вооружения. Деньги также пойдут на строительство военно-морской базы в Очакове. Штаты ее строят действительно собственными силами, не привлекая наших специалистов. Там работает их строительный батальон", - рассказал знаток.

Конгресс одобрил решение о выделении Украине $ 620,700 миллионов.

"Согласно законопроекту Пентагона выделяется $ 200 миллионов для предоставления военно-технической помощи Украине, что на $ 50 миллионов больше, чем в 2017 года", - говорится в официальном сообщении.

Государственный департамент и относящиеся к нему агентства выделят украинскому правительству $420,700 долларов. Это на $ 10 миллионов больше, чем в прошлом году.

"Увеличенное финансирование направлено на усиление безопасности и поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование", - отметили на официальной странице посольства.

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