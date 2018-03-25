В Минске при попытке организовать оппозиционное шествие в честь 100-летия провозглашения Белорусской народной республики (День Воли) задержаны до 100 человек. Об этом сообщает со ссылкой на местное издание TUT.BY.

Еще утром 25 марта был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич — накануне против него составили протокол о призывах к участию в несанкционированном “Марше достоинства и свободы”. Все заявки на проведение шествия были отклонены Мингорисполкомом.

В отличие от предыдущих лет в 2018 году белорусские власти в честь векового юбилея БНР позволили организовать концерт у минского Большого театра оперы и балета. Всего, по официальным данным, площадка посетили около 50 тысяч человек. Концерты проходили и в других белорусских городах.

Как сообщал в Минске на День воли начали удерживать журналистов.

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