По информации военной прокуратуры, директор Харьковского завода транспортного оборудования пытался дать взятку прокурору за закрытие уголовного производства в отношении завода в Николаеве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 25 марта, 2018 23.30 | комментариев: Директора задержали сотрудники нескольких служб Фото: Військова прокуратура Південного регіону України / Facebook Задержание провели сотрудники Службы безопасности Украины, военной прокуратуры и службы безопасности и режима "Укроборонпрома"."Установлено, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты денежных средств тогдашний генеральный директор ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", а ныне – директор ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" ...предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн", – говорится в сообщении.Правоохранители занимаются расследованием дела. https://www.facebook.com/vppru/posts/1727037260712637 ZN.ua пишет, что речь идет о Федоре Петрове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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