По информации военной прокуратуры, директор Харьковского завода
транспортного оборудования пытался дать взятку прокурору за
закрытие уголовного производства в отношении завода в Николаеве.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке 25 марта, 2018
23.30 | комментариев: Директора задержали сотрудники нескольких
служб Фото: Військова прокуратура Південного регіону України /
Facebook Задержание провели сотрудники Службы безопасности Украины,
военной прокуратуры и службы безопасности и режима
"Укроборонпрома"."Установлено, что за принятие решения о закрытии
уголовного производства по факту растраты денежных средств
тогдашний генеральный директор ГП "Судостроительный завод имени 61
коммунара", а ныне – директор ГП "Харьковский завод
транспортного оборудования" ...предложил прокурору военной
прокуратуры Николаевского гарнизона неправомерную выгоду в сумме 60
тыс. грн", – говорится в сообщении.Правоохранители занимаются
расследованием дела.
https://www.facebook.com/vppru/posts/1727037260712637
ZN.ua пишет, что речь идет о Федоре Петрове.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира