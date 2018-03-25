В столице Молдовы проходит акция, посвященная 100-летию объединения Молдовы с Румынией, которую организовали политические силы "Блок национального единства", движение "Действие 2012", организация "Unireа", а также ряд политических партий, которые являются сторонниками объединения Молдовы и Румынии.

В митинге приняли участие тысячи граждан Румынии и Молдовыи даже экс-президент Бэсеску, который будет выступать в конце митинга, передает со ссылкой на .

Акция проходит на на площади Великого Национального собрания, сначала люди пели гимны Молдовы и Румынии, а затем фольклорный ансамбль исполнил патриотические румынские песни.

Лидер организации "Unirea" Влад Билецки, приветствуя собравшихся, призвав снять границу между странами на реке Прут. Также он сообщил о референдуме, который проведут в апреле сторонники объединения.

"Мы будем ходить от дома к дому, от двери к двери, каждый будем спрашивать - поддерживает ли он объединения. Мы уверены, что объединение состоится, нас много, мы едины", - сказал Билецки.

В свою очередь Ион Лященко, руководитель Блока национального единства, напомнил о том, что более 130 населенных пунктов Молдовы уже приняли решение об объединении, а местные органы власти утвердили соответствующие декларации.

"Это уже почти 20 процентов населенных пунктов Молдовы. Мы пойдем дальше, мы добьемся объединения. В Румынии никогда не было предела на Пруте, и ее не должно быть", - высказал мнение Лященко.

В Кишиневе частично парализовано движение транспорта, вся центральная площадь заполнена митингующими.

"На площади собралось десятки тысяч унионистов, а еще сотни тысяч, миллионы румын на двух берегах Прута готовы поддержать их", - сказали организаторы.

Полиция сообщает, что на площади находится 20-30 тысяч человек в руках каждого флаги двух стран. Перед сценой растянули флаг Румынии длиной в несколько сотен метров. За манифестом наблюдают сотни правоохранителей, однако они не вмешиваются в действия митингующих.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон призвал людей не участвовать в этих мероприятиях, а также дал установку полиции "выполнять свои обязанности и препятствовать любой эскалации уличных эмоций".

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