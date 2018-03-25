Существуют также угрозы экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона

Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на IPBES.

Отмечается об угрозах экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Главная проблема для биоразнообразия - изменение климата.

В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. До 2048 года в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный лов продлится в таком же темпе.

Эксперты считают, что к 2100 году в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхание африканских озер также приведет к исчезновению многих видов растений. Ситуация ухудшится в связи с ростом населения континента, которое к 2050 году по прогнозам увеличится с 1,25 млрд до 2,5 млрд людей.

Напомним, в Кении в возрасте 45 лет скончался носорог по имени Судан - последний мужчина северного белого носорога.