За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения — 1 украинский военный погиб, еще 4 получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 25 июня.

«24 июня ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено Минскими договоренностями. Зафиксировано также огонь из танка и БМП», — подчеркнули в пресс-центре.

«На Луганском направлении боевые действия продолжались в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерию калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — говорится в отчете.

«На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки. На Мариупольском направлении горячее только было в Водяном. Там российске наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции возле Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также активность врага наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино», — отметили в ООС.

«Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу», — заявили в пресс-центре.

«В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, Гнутово и Широкино — на Мариупольском. Потерь между наших защитников нет», — говорится в отчете.

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