|В РФ заявили, что в выборы президента "вмешивались и препятствовали из-за рубежа", в Украине также
|25.03.2018 23:24
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Глава комиссии Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что Совет Федерации имеет информацию о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа. Об этом сообщает со ссылкой на “РИА Новости”.
По словам председателя комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова, речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаки на информационные ресурсы ЦИК и информ-атаки.
“Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов”, — сообщил Климов.
Чиновник также добавил, что может предоставить “тысячи фактов разрозненного вмешательства”.
“Препятствия в проведении голосования в Украине можно считать попыткой повлиять на результат выборов”, — заявил Климов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий украинской власти.
Климов сообщил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, где проанализирует попытки вмешательства в российские выборы, а в начале мая верхняя палата Совфеда РФ представит доклад, где предоставит факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента.
Как сообщал издание The Telegraph сообщило, что Россия использует британские языковые лицензии для распространения пропаганды.