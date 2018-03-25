|
В необходимости задержать и арестовать Савченко нардепов убедила она сама – Мосийчук
|
25.03.2018 23:27
|
Признавшись с трибуны Верховной Рады, что она действительно
планировала теракты в центре Киева, внефракционный нардеп Надежда
Савченко убедила парламентариев проголосовать за ее задержание и
арест, отметил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
Верховная Рада дала согласие на арест Савченко 22 марта Фото: ЕРА
"Очень многие коллеги – народные депутаты не собирались голосовать
за задержание и арест Надежды Савченко. В необходимости все же
проголосовать их убедила... сама Надежда Савченко, выйдя на трибуну
и, по сути, признавшись, что действительно обсуждала и планировала
теракты в центре столицы, которые могли унести большое количество
человеческих жизней", – написал он.По его словам, "особенно"
на парламентариев повлияли слова Савченко о ее отношении к главарю
боевиков "ДНР" Александру Захарченко.
https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1680408778702549
22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и
дал согласие на ее задержание и арест.Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей.23 марта суд арестовал Савченко
до 20 мая без права на залог.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира