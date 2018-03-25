Вызывает искреннее изумление тот факт, что только сейчас додумались установить сканеры со специальным рентгеновским излучением для щадящего обыска народных депутатов. Подобная практика давно уже реализована во всех психиатрических диспансерах. Санитары бдительно следят за тем, чтобы у пациентов не было острых и как бы колющих предметов. Даже страшно подумать, если бы кто-то, к примеру, принес гранату.

Помню, когда у моего соседа по общежитию из Гвинеи-Бисау случилась очередная «белочка», добрые санитары посоветовали мне спрятать все вилки и ножи. Забирать Адольфо (так звали коллегу по обучению) они отказались. «Он же бухой в ж...пу, пусть протрезвеет, – посоветовал мне сердитый санитар, одетый в шинель поверх белого халата. – Когда протрезвеет – звони, а пока вот вилочки спрячь». А если он не трезвеет?!! Запой длился второй месяц. Без перерывов на обед.

Мог ли Адольфо организовать госпереворот? Думаю, да. Он служил в каких-то спецвойсках, рассказывал о том, как они мочили какое-то местное племя. За выдающиеся успехи его откомандировали в Киев для постижения таинств марксизма. Тут он запил. Причем еще на подготовительном факультете и регулярно попадал на Фрунзе, где у него по умолчанию забирали все острые предметы и профилактически вламывали. Чтобы, значит, понимал всю серьезность лечения. Нет, я не призываю профилактически бить народных депутатов. Это терроризм и даже, извините меня за выражение, сексизм. Но почему они так долго тянули со сканерами?

У многих народных избранников есть интересные справки, сканы которых часто выкладывались в Интернет. Ну там о раздвоении личности, некоторых задержках в умственном развитии в раннем возрасте. Кстати, о спикере Парубие.

По его словам, он принял волевое решение насчет рентгеновских сканеров. К нему подошли несколько парламентариев и предупредили, что могут не сдержаться, если их начнут обшаривать. Никто не знает, откуда их нарыли. Парубий простодушно сказал, что даже денег не перечислили за их установку. Поэтому некоторые народные избранники с опаской проходят процедуру. Излучение, детородные органы, радиация. Вдруг оборудование давно списано?

Вспоминается байка про спецтрусы. Мне лично нравится вариант с генералом.

Приезжает молодой лейтенант на полигон в Казахстан. А там испытания секретной техники. Его засовывают в вагончик, мигает красная лампочка. Что-то тревожно пикает. Как табло в Раде. Два старлея перемигиваются и говорят: «Прямо на бал попал, небось спецтрусы получить не успел?». Летеха понимает, что его разыгрывают. Не верит.

В качестве доказательства его напарник уверенно снимает штаны. Под ними невиданные при совке боксерки с высоким поясом. Обтягивающие. Чтобы усилить чувство, второй старлей проделывает то же самое. Аналогичная картина. Появляется начальник расчета – капитан. Видит двух подчиненных со спущенными штанами, сразу просекает ситуацию и говорит: «А! Спецтрусы не успел получить от проникающей радиации? Не веришь, что они существуют?». Решительным движением снимает штаны. Те же трусы. Летеха близок к приступу. Умоляет выдать такие же. «Тебе на склад надо, это в пяти километрах, спросишь прапорщика Малько, только торопись, через десять минут твой орган превратится в грушу», – сжалились над ним добрые сослуживцы.

Лейтенант рванул как спортивный конь. «Да, это хорошо, что нам в военторг завезли югославские трусы, теперь весь город в них щеголяет», – задумчиво пробормотал капитан, застегиваясь и оправляясь. Летеха тем временем бил все рекорды в забегах. Мокрого и взмыленного перед самым складом его отловил начальник полигона, генерал Орел. На грозный окрик и мат подчиненный не реагировал, все рвался на «спецсклад за спецтрусами». Опытный начальник понял его состояние: «Сынок! Если бы спецтрусы существовали, то я бы их в первую очередь получил, так?!». Летеха уже вообще мало что соображает, но кивает. Решительным движением генерал расстегивает ремень и взору лейтенанта предстают все те же югославские трусы. Обморок. Занавес.

Нечто подобное, скорее только, произошло с Семеном Семенченко и сотником Парасюком, устроившими безобразную сцену в ходе процедуры осмотра. Я вот удивляюсь людям: для их же безопасности спикер с таким трудом раздобыл оборудование, а они истерики закатывают. Володя вообще своими вещами кидался.

А если опять кто-то придет в зал с гранатами? Или станет распылять газ непонятного происхождения? В законе, принятом ВР «по следам Савченко», содержится одна неприятная «правовая лакуна». По умолчанию разрешается проносить в парламент яды и боевые газы нервнопаралитического действия. Типа «Новичок». Его еще в пиццу подмешивают в Солсбери. Страшная, доложу я вам, штука. Мозг выносит напрочь. Поэтому меры безопасности при входе, а также выходе из всех административных зданий должны быть резко усилены.

Если депутаты нервничают – выдать им спецтрусы, провести разъяснительную работу. Бить не надо, хотя… Нет, они же неприкосновенные. Да, а стены в Раде надо оббить специальным мягким покрытием. Люстру снять, поскольку она вызывает нехорошие воспоминания о гибридной войне. Конечно, следовало бы ввести принудительное освидетельствование для всех претендентов на государственные должности, однако слишком тонка грань, отделяющая политика от психа. Практически незаметна. Поэтому только принудительное просвечивание на всех этапах.

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