У очевидцев сложилось чувство, что какая-то сила разделила небо на две части: серую и осветленную.

Аномалия привлекла множество специалистов, а также любителей заснять уникальное и загадочное – фотографов. Местные жители поверглись в шок, так как ранее такого не наблюдали.

Засняла феномен под названием “Сплит заката” Терри Нокс. Снимок опубликовали на следующий день на сайте Global News, тогда пользователи заподозрили, что фотография – фотошоп с целью показать закат “до” и “после”.

Можно объяснить аномалию особым рельефом, который не дает солнечному свету пробиться. Однако на фото нет никаких высоких холмов и т.п.. Следовательно, это теория отпадает.

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