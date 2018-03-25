|"В чём то он обогнал даже Роналду"
|25.03.2018 23:42
|
Уже во вторник збарна Украины по футболу сыграет против Японии. Предлагаем вспомнить известного японского, футболиста Хидэтоси Наката.
Карьеру профессионального футболиста он начал у себя на родине в 1995 году. Однако уже спустя 3 года, Наката переехал в Европу. Первым его клубом стала итальянская "Перуджа". Японец существенно усилил команду и через два года помог команде неплохо заработать,передает со ссылкой на ."" выкупила его за 21 млн евро. В Риме под руководством Фабио Капелло винвидиграв только один сезон, но успел выиграть "скудетто" .Через год, уже в составе "Пармы", японец стал обладателем Кубка Италии. Всего в "Серии А" он провел семь сезонов. За сборную Японии сыграл 77 матчей, в которых забил 11 голов. Окончил с карьеру в 2006 году в составе английского "Болтона". Ему было только 29, и при желании он мог поиграть еще лет пять. Но не захотел. "С каждым днем я все отчетливее понимал, что футбол превращается в простой бизнес. У меня появилось ощущение, что играют ради денег, а не для удовольствия. Я всегда считал, что команда должна быть большой семьей, но больше не чувствовал ничего подобного . я был очень расстроен ", - объяснял причину раннего завершения карьеры Хидэтоси.
Однако футболом единым. Всю жизнь Наката интересовался модой. Он первым начал рекламировать нижнее белье, даже раньше чем Роналду, и получил прозвище "японский Дэвид Бекхэм". Хидетоси переключился на бизнес. У него появился собственный журнал, свои рестораны.
Сейчас Хидэтоси настоящая икона моды и стиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена рожает ему третьего ребенка, а он феерит в ЛЧ, - который Лео Месси вне футбольного поля.
Уже через два дня сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Японии. До этого команды встречались два раза. Оба поединка были общительными. В 2002 Япония дома переиграла Украхну со счетом 1: 0. А в 2005 с аналогичным счетом победила уже Украина. Предыдущий товарищеский матч сборная Украины завершила со счётом 1:1.