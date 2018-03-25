Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко заявил, что у РФ есть документы, указывающие на то, что США разрабатывали газ «Новичок», которым был отравлен Скрипаль.

По словам ученого, еще в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов Соединенных Штатов сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало «сильным смертельным действием».

«Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый «Новичок», А234″, — сказал Рыбальченко.

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники центра химических исследований и разработок армии США.

«Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили», — сказал специалист, подчеркнув, что не может объяснить, «куда оно делось».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира