|Трамп об офицере, предложившем себя в обмен на заложников в Требе: Франция чтит великого героя
|25.03.2018 23:51
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France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 березня 2018 р.
23 марта 26-летний Редуан Лакдим захватил заложниковв в супермаркете в коммуне Треб. Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года. Французские правоохранители убили злоумышленника. ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт.В результате нападения три человека погибло, еще 16 было ранено. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он также рассказал об офицере полиции, который попросил обменять себя на других заложников. Позже стало известно, что этот офицер Арно Бельтрам умер от полученных ранений.
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