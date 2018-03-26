Президент Порошенко заявил, что СБУ провела две «блестящие» спецоперации, которые «должны быть занесены в учебники для спецслужб». На самом деле эти «операции» следует внести в учебники клинической психиатрии. Имеется в виду выдворение из страны «большого друга Вальцмана» Михо Саакашвили и арест героини Украины, летчицы, оказавшейся «минометчицей», Надежды Савченко.

Оставим за рамками исследования чудесные психологические эффекты, связанные с Саакашвили и «нашей Надей». За короткое время они превратились из героев в «агентов ФСБ». Очень любопытная для профессиональных психологов трансформация. Но нас интересует логика развития событий. Она, несмотря на всю психоделичность происходящего, непременно, есть.

Президент «европейской, демократической страны» начал активную фазу сценария «Второй срок». Действует Вальцман просто, без всяких там многоходовочек – элементарно устраняет конкурентов при молчаливом одобрении «европейской общественности» и Госдепа. Саакашвили, который 10 сентября прошлого года прорвал «нерушимый украинский кордон», сумел за четыре месяца организовать довольно эффективную схему публичного унижения Порошенко: палаточный городок под парламентом с оскорбительными для хрупкого самолюбия Вальцмана плакатами, регулярные марши «за импичмент президента», которые собирали все больше и больше людей, агрессивная антипрезидентская риторика («барыги»).

В проект, финансируемый отнюдь не беглым олигархом Курченко, а «вечным изгнанником» Игорем Коломойским, были вложены значительные средства. Поэтому Михо был первым номером в «списке Вальцмана». Очень уж четко проглядывалась схема: Саакашвили организует по всей стране массовые акции протеста, выступает в роли «тарана», за которым следуют основные силы: «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Самопомочь» львовского мэра Андрея Садового. На первоначальном этапе проект, судя по всему, пользовался поддержкой Госдепа. Об этом свидетельствует участие в нем известных госдеповских «шлюх» Мустафы Найема, Сергея Лещенко и Светланы Залищук. Они без грантов даже в туалет не ходят, а тут такое. Да и откровенно комические попытки ареста Саакашвили (история с «Карлсоном на крыше»), когда активисты отбили у спецназа СБУ своего «лидера», очень четко фиксируют проявления внешней поддержки.

Петр Алексеевич действительно очень испугался грузина, поскольку глава СБУ Василий Грицак постоянно докладывал о «нелояльной» позиции министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря Совбеза Александра Турчинова, которые начали переговоры с Тимошенко о своем «будущем». Аваков вообще отдельно не маскировался, поскольку открытым текстом послал на х…й главнокомандующего, когда тот стал кричать на него по поводу разбивки грузинами палаточного городка возле Рады. Случай точный. Да и так называемый «прорыв» границы Михо Саакашвили очень попахивал зрадой. Грицак докладывал, что Авакову занесли от Коломойского двести тысяч евро за «нейтральную позицию». Арсен, судя по всему, их честно отработал.

Не знаю, какие аргументы использовал Порошенко, однако ему удалось убедить американских кураторов в нецелесообразности своего ухода на пенсию. Или в тюрьму. Арестовать Саакашвили ему не дали. Все-таки учли амеры его былые заслуги. Готовое дело против Михо и его «команды реформаторов» по организации государственного переворота за деньги беглого олигарха Курченко с оперативными записями телефонных разговоров и видео, быстро свернули. Самого Саакашвили сотрудники личной охраны президента затолкали в чартер и «депортировали» в Польшу. Активность возглавляемого им «Руха новых сил» резко снизилась. Его сторонники еще проводят «фоновые» акции в виде «маршей за импичмент» и поездок «автомайдана» к резиденции Порошенко в селе Козин, однако системного финансирования протестного движения нет. Проект «антибарыжного майдана» пока заморожен.

Зачем Порошенко нужно было сажать «летчицу» Савченко? В администрации «гидранта нации» были уверены, что «наша Надя» часть «хитрой многоходовки Кремля». «Героиня нации», раскрученная Тимошенко и «неполживыми СМИ», являлась крайне неудобным противником для Вальцмана. Она «выворачивала наизнанку» заботливо формируемую командой пиар-асов Порошенко альтернативную реальность, в которой именно он «возглавлял патриотическую войну с РФ». Савченко выступала за прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, рассказывала, что и в Донбассе живут «нормальные люди», выступала против войны. Вот как нейтрализовать Наденьку, которую вся нация «вызволяла из застенков Путина»? К тому же она действительно находится в пограничном психологическом состоянии. Может стать той «буйной», которая поведет за собой людей. Поэтому почти сразу после ее возвращения СБУ стала разрабатывать Савченко в качестве «организатора антипрезидентского заговора». В сфабрикованном против нее деле реальность тесно переплетена с болезненными фантазиями. Но, как оказалось, даже одна психопатка представляет страшную угрозу для режима. В результате почти сразу же после Михо ручная спецслужба Порошенко «финализировала Савченко». Арест, обвинение в терроризме, попытке подрыва здания Верховной Рады и «противоправного лишения жизни государственных деятелей», под которыми подразумеваются Порошенко, министр внутренних дел Аваков и секретарь Совбеза Турчинов. Ну и спикер Парубий должен быть погибнуть под рухнувшей парламентской люстрой.

Госдеп и Евросоюз, которые два года усиленно топили за освобождение «персональной узницы Кремля», тактично промолчали по поводу ареста Савченко. Типа мы «внимательно следим за развитием ситуации».

12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу, 23 марта арестовали Савченко. Устранены два наиболее активных и безбашенных конкурента Порошенко, которые могли выступать в роли «тарана». Устранены по одной и той же схеме: обвинения в организации переворота по заданию Кремля. Напомним, что плановые президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года. Операция «Зачистка» идет полным ходом. Кто следующий в «списке Вальцмана»?

Безусловно, Виктор Медведчук, ареста которого жаждут партнеры гаранта по парламентской коалиции из «Народного фронта». Арестованного по делу Савченко Владимира Рубана и саму «летчицу-минометчицу» уже пытаются привязать к «организации государственного переворота». Первый в мире генеральный прокурор-алкоголик, выступая в Раде с представлением на арест Надежды Савченко, чуть ли не клялся, что обязательно «достанет кремлевскую гниду, которая за всем этим стоит». Фамилии он не называл, однако все поняли, о какой «гниде» идет речь.

Виктор Медведчук является системным игроком, который представляет наибольшую опасность для Порошенко. Тот как раз действует прямолинейно и тупо, как настоящий барыга: выжидает и быстро фабрикует незамысловатое дело. Лидер «Украинского выбора» на несколько голов выше, и это доводит Вальцмана, считающего себя «реинкарнацией Черчилля», до бешенства, граничащего с откровенным маразмом. Вне всякого сомнения, ручной Грицак вместе с собутыльником Порошенко, генеральным прокурором Луценко, уже приготовили «оперативную комбинацию»: действия Рубана и Савченко координировал в Украине именно Медведчук. Вот записи агентов «Волка» и «Зайца», из которых все это следует. Судя по темпам политической зачистки, дело Медведчука близится к «финализации».

Следующий номер «списка Вальцмана» – руководитель «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Как ни крути, однако ее вообще нельзя допускать к участию в избирательной кампании. Динамика роста ее рейтинга на фоне прогрессирующей электоральной импотенции Порошенко просто не оставляет ему шансов. В случае проведения парламентских выборов Тимошенко приводит в Раду крупнейшую фракцию – до 130 депутатов! При этом «Блок Петра Порошенко» сможет завести 30-40 сторонников. Растет отставание Порошенко от Юлии Владимировны во время президентской кампании. Если раньше он выходил с ней во второй тур и побеждал с незначительным преимуществом, то теперь даже теоретического шанса противостоять ей у него просто нет. Более того, он может даже во второй тур не попасть, пропустив в конец, к примеру, ту же Тимошенко и лидера «Гражданской позиции», экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Рейтинг главкома практически сравнялся с показателями популиста-гомосексуалиста Олега Ляшко («Радикальная партия»). Да, существует админресурс, можно подкорректировать состав Центральной избирательной комиссии, зачистить СМИ, однако получается очень грязная «победа». А ведь сразу после президентских – парламентские выборы. И не факт, что Петр Алексеевич спокойно переживет эти полгода.

В феврале Вальцман встретился с Тимошенко и о чем-то с ней говорил на протяжении полутора часов. После этой встречи Кыцюндер резко сбавила политическую активность и почти не допускает персональной критики верховного главнокомандующего. Источники утверждают, что Вальцман откровенно обещал посадить Тимошенко. Или, как минимум, не допустить к участию в выборах. ГПУ может предъявить Кыцюндеру сразу несколько дел. На выбор. Первое: апробированное еще Виктором Януковичем «газовое дело». Именно на основании сдачи национальных интересов Украины во время переговоров с «Газпромом» Тимошенко посадили в комфортную больницу тюремного типа в Харькове. Гонцы Порошенко в прошлом году активно искали контакты в Москве с бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым. Зачем? Для получения полезного опыта при посадке Тимошенко. Именно Кузьмин координировал работу по реализации уголовного дела против Юлии Владимировны. После предварительного решения Стокгольмского арбитражного суда по иску «Нефтегаза» к «Газпрому» усилиями «Народного фронта» была развернута массированная кампания по посадке Тимошенко. Тогда ее как бы сдерживали от участия в акциях Саакашвили. Кыцюндер сигнал поняла и почти не светилась рядом с Михо.

Второе дело: участие в «антигосударственном перевороте». В уголовном производстве, возбужденном против Саакашвили, Тимошенко фигурирует в эпизоде с «незаконным прорывом государственной границы». ГПУ уже обещала подать представление на лишении ее неприкосновенности, однако дело застопорилось. Но, судя по всему, может вновь активизироваться сразу по двум направлениям – содействие Савченко в организации терактов и координация действий по дестабилизации власти с Виктором Медведчуком.

Третье дело: организация и финансирование «заказных убийств», «участие в финансовых махинациях с вкладчиками банков». Бывший «кассир» партии Тимошенко Александр Шепелев при довольно странных обстоятельствах появился в Украине. Он долгое время скрывался от преследования со стороны украинских правоохранительных органов, которые еще при «диктаторе» Януковиче разыскивали его за целый букет преступлений: от заказных убийств, в том числе сотрудника правоохранительных органов полковника Ерохина, до масштабного вывода средств из банковской системы Украины. Речь идет о миллиардах гривен, причем по курсу 8. За доллар.

Шепелеву удалось сбежать из-под стражи. Он засветился в России, а потом был обнаружен избитым, со сломанной челюстью в лесу на территории Украины. В настоящее время он находится в следственном изоляторе СБУ. Сломанная челюсть не помешала ему передать письмо Тимошенко: готов помолчать за определенную сумму. Однако долго он вряд ли продержится. Следствие уже предложило ему сделку: немного посидеть в комфортных условиях за дачу свидетельских показаний против Юлии Владимировны. Кстати, сам Шепелев не испытывает к Тимошенко никаких нежных чувств, поскольку предлагал «регионалам» посадить эту «бешенную с...ку».

Такой вот букет дел… Тимошенко не случайно во время рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с Савченко оказалась в Израиле, куда прилетела на самолете одного из бизнес-партнеров Коломойского. Вполне вероятно, что опасалась посадки по делу «нашей Нади». Или же нуждалась в срочных консультациях старшего товарища. То есть Игоря Валерьевича, который тоже находился в то время в Израиле. В партийном офисе «Батькивщины» на улице Туровской (Киев) не исключают варианта получения Юлией Владимировной убежища в одной из «европейских стран». На мой взгляд, более реален вариант с Израилем. Хотя вряд ли до этого дойдет дело, поскольку Кыцюндер слишком опытная интриганка, чтобы при таком раскладе просто взять и слить Вальцману всю президентскую партию. Наверняка она попытается получить гарантии неприкосновенности у Госдепа. Не зря же она тратит миллионы на лоббистов в Вашингтоне.

Фамилией Тимошенко список Вальцмана отнюдь не исчерпывается. Фактически «демократический лидер» планирует либо уничтожить, либо нейтрализовать практически всех своих оппонентов. Это у него уже манечка. Поэтому представляем вашему вниманию следующие цели из «Самопомочи» львовского мэра Андрея Садового: «легендарный комбат» Семен Семенченко, «сотник» Парасюк и Егор Соболев. Формально Парасюк не входит в «Самопомичь», однако его с Садовым объединяет как общий спонсор – все тот же Коломойский, так и региональная принадлежность. Парасюк из Львова.

Вся троица засветилась в акциях Саакашвили. Даже Садовой лично встречал Михо после «прорыва кордона». Львовского мэра Порошенко всегда рассматривал в качестве оппонента. После успеха «Самопомочи» на парламентских выборах Порошенко встретился с Садовым и предложил ему стать карманным премьером. Андрюша, который считал себя лидером всей Галичины и следующим «европейским президентом нации», отказался. Поэтому его завалили одним из первых с помощью незамысловатой, но эффективной «мусорной блокады». Мэр «прекрасного европейского города» стал ассоциироваться с «королем свалки». Он все запомнил и при случае попытался отомстить. Семен Семенченко и Парасюк поломали бизнес окружения Порошенко с помощью «полной блокады поставок угля и товаров с территории ДНР и ЛНР». Пришлось лидеру нации выдумывать вместе с Ринатом Ахметовым замысловатые схемы «Роттердам плюс» и «поставки угля из Пенсильвании».

Когда грузин прорвался в Украину, Садовой поддержал «антиконституционный заговор». Семенченко стал главным организатором палаточного городка. Вместе с Егором Соболевым. Там же ошивался и «сотник». После «депортации» Саакашвили ГПУ возбудила уголовное дело в отношении Семенченко. «Герой-комбат» оказался мерзавцем и агентом Кремля. Он лично выносил сумки с оружием из палаточного городка, уничтожая тем самым «улики».

Соболев, естественно, тоже работает на Кремль. В «неполживых СМИ» была распространена версия о его работе на ГРУ ГШ МО РФ. Якобы Соболев вовсе не Соболев, а совсем наоборот – кремлевский агент «Зимин». До посадки в изолятор дело доводить пока не стали, но с должности главы комитета по борьбе с коррупцией Егорку сбили. Теперь он окончательно е...ся головой, выражается непоследовательно и постоянно кутается в жовто-блакитный прапор. Если будет «гнать на самого», то посадят. Семенченко уже в стадии знакомства со своей тюремной перспективой. Против Парасюка возбуждено в ГПУ семь (!) уголовных дел. В основном за нанесение телесных повреждений государственным служащим. Ударил в пах главу Управления государственной охраны Гелетея, а также заехал ногой в голову бывшему генералу СБУ Василию Писному. Были еще избиения полицейских в Мариуполе и даже «незаконное проникновение на территорию российского консульства во Львове».

Парасюк, Семенченко и Соболев представляли «активно-силовое» крыло «Самопомочи». Поэтому они занесены в «список Вальцмана». Как и сам Садовой, в отношении которого возбуждено уголовное дело по «халатному отношению к исполнению служебных обязанностей, что повлекло за собой человеческие жертвы». Имеется в виду пожар на львовской свалке твердых бытовых отходов, когда погибло четыре человека.

Исчерпывается ли этими персонами «список Вальцмана»? Нет, конечно. Петр Алексеевич находится в состоянии паранойи: вокруг одни враги. В том числе и в его ближайшем окружении. Поэтому Авакова тоже надо внести в список. Удалить его из правительства Порошенко не может, поскольку это креатура «верных соратников» по парламентской коалиции – «Народного фронта». Но он пытается хотя бы свернуть активность так называемых «национальных дружин» – фашистских ультраправых организаций, созданных под патронатом батальона «Азов», контролируемого лично Аваковым. Несколько тысяч одетых в униформу «Национального корпуса» молодчиков, хорошо организованных и вооруженных, очень пугают Порошенко.

Поэтому когда началась активная фаза зачистки по «списку Вальцмана», сложилась анекдотическая ситуация. В Киеве есть промзона, где давно, еще с 2014 года обосновались «азовцы» и аффилированные с ними ультраправые, то есть чисто фашистские группировки. Это корпуса экскаваторного завода АТЕК, который загнулся еще в период «гласности и перестройки». Место хорошее: рядом центральная артерия города, до центра минут двадцать езды. «Азовцы» там хорошо обосновались. Периметр охраняется «рекрутами», на территории есть мастерские, где «патриоты» собирают «экспериментальные образцы танков и боевых машин». Есть общежитие для «рекрутов», столовая, учебные центры, тренажерные залы. «Национальные дружины» (созданы на базе «Национального корпуса») патрулируют улицы столицы. Ищут «путинских агентов». Попутно крышуют игральный бизнес и торговлю наркотиками, а также спиртными напитками и сигаретами. Если кто-то отказывается платить, его объявляют «рукой Москвы», а салоны игровых автоматов громят под предлогом «непримиримой борьбы с незаконным игральным бизнесом». Никто их не трогает, поскольку все знают: крышует всю эту шоблу Аваков.

И вот 23 марта спецназ полиции окружил базу неформальных агентов Авакова. Следователи провели обыски, в ходе которых, по словам «патриотов», были избиты представители «грузинского корпуса», разгромлены «помещения хаба развития общественных организаций «Азовского движения» и корпуса военной школы имени Коновальца». Интересная ситуация, не правда ли? Арестов пока не было, но ГПУ возбудила дело по факту организации «незаконного производства на территории завода АТЕК, ставшего объектом рейдерской атаки». Почему Аваков прессует своих же «выкормышей»? Да еще и по указанию президента, которого он не так давно послал на х…й? Во-первых, Арсену необходимо проявить лояльность по отношению к Вальцману, который очень волнуется по поводу существования в столице неподконтрольных ему военизированных формирований. Во-вторых, официальный руководитель «Азова» и «Национального корпуса» депутат Андрей Билецкий возомнил себя единственным расово правильным фашистом и стал класть (ложить) болт на создателя. То есть на Арсена Авакова. Участились случаи отжима бизнеса без участия министра МВД. В частности, у депутата Александра Третьякова – заместителя главы фракции «Блока Петра Порошенко» между белого дня со стрельбой и человеческими жертвами отжали игровой салон в Киеве. Ну почти отжали, поскольку Саша оперативно добежал до Арсена. Оказывается, дело рук фашистов Билецкого. Короче, Аваков решил поставить своих «штурмовиков» в стойло. Да еще при этом продемонстрировал лояльность Порошенко.

Думаю, результаты облавы не удовлетворили Петра Алексеевича. ГПУ вовсю работает над делом о «создании незаконных вооруженных квазимилитаристских формирований». На самом Арсене по-прежнему висит «дело рюкзаков» (закупка для Национальной гвардии рюкзаков по завышенным ценам), в котором фигурирует его сын. Периодически в медиа сливается компрометирующая министра информация, в частности об итальянской недвижимости его жены. Креатуру Авакова – руководителя Первого национального телеканала (бывшее УТ-1) Зураба Аласнию вынуждают подать в отставку, чтобы поставить на это место ставленника Администрации президента.

Тема «зачистки медиа» перед выборами вообще особая. Столько только происходит: почти решен вопрос о закрытии всех нелояльных Порошенко телеканалов, идут массовые облавы на «администраторов террористических групп в социальных сетях», фабрикуется очередное «дело политологов». И никого – ни Евросоюз, ни Вашингтон – вообще не волнует планомерная зачистка политиков и СМИ по «списку Вальцмана». Во всяком случае, пока. Не берусь утверждать, что ставка на Порошенко сделана окончательно. Пока он доказывает Госдепу, что является «альфа-самцом» в «шумерском курятнике», гениальным пиар-асом. Но мы-то знаем, кем Вальцман является на самом деле. Отнюдь не пиар-асом. Хотя очень созвучно…

специально для alternatio.org

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