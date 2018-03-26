Хелен Рознер, кулинарный критик для The New Yorker, загрузила свою фотографию, где она использует сверхмощный фен для волос Dyson стоимостью 400 долларов, чтобы высушить только цыпленка.

«Удивительный снежный день, я использую дорогой фен для удаления всей влаги с курицы, чтобы сделать кожу курицы максимально хрустящей, когда я ее жарю», — пишет Рознер в Twitter пост, который заработал уже более 1600 лайков и 100 комментариев.

Рознер продолжала делиться рецептом ее жареного цыпленка, но поклонников больше только интересовала первая степень ее процесса — фен.

«При приготовлении курицы, утки или рыбы, вы хотите, чтобы в ней было как можно меньше воды, которая убирается вентилятором. На самом деле его может заменить фен для волос — ручной вентилятор, который вы можете легко принести на кухню, — сказала она.

«Тот факт, что это способ лучше сушить волосы, чем любой другой фен, которую я пробовала, — это просто бонус. Тот факт, что он помогает моей жареной курице быть настолько великой, — это двойной бонус », — сказала она.

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