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Кулинарный критик делает хрустящую кожу на курице с помощью фена (фото)
26.03.2018 00:22
Кулинарный критик делает хрустящую кожу на курице с помощью фена (фото) Кулинарный критик поразила Twitter своим необычным и дорогим подходом к достижению идеально хрустящей шкурки на жареной курице.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хелен Рознер, кулинарный критик  для The New Yorker, загрузила свою фотографию, где она использует сверхмощный фен для волос Dyson стоимостью 400 долларов, чтобы высушить только цыпленка.

«Удивительный снежный день, я использую дорогой фен для удаления всей влаги с курицы, чтобы сделать кожу курицы максимально хрустящей, когда я ее жарю», — пишет Рознер в Twitter пост, который заработал уже более 1600 лайков и 100 комментариев.

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Рознер продолжала делиться рецептом ее жареного цыпленка, но поклонников больше только интересовала первая степень ее процесса — фен.

«При приготовлении курицы, утки или рыбы, вы хотите, чтобы в ней было как можно меньше воды, которая убирается вентилятором. На самом деле его может заменить фен для волос — ручной вентилятор, который вы можете легко принести на кухню, — сказала она.

«Тот факт, что это способ лучше сушить волосы, чем любой другой фен, которую я пробовала, — это просто бонус. Тот факт, что он помогает моей жареной курице быть настолько великой, — это двойной бонус », — сказала она.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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