Митингующие 25 марта в Каталонии получили легкие телесные повреждения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Каталонии 25 марта прошли массовые протесты Фото: EPA Отмечается, что митингующие получили легкие телесные повреждения.Кроме этого, трое человек были задержаны.Митинги 25 марта в Каталонии проходили в поддержку бывшего главы женералитата региона Карлеса Пучдемона, которого задержали утром в Германии.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержало 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадало 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта 2018 года Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Жорди Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии и находящегося под арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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