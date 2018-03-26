Рынок недвижимости постепенно возобновляется после падения в 2014-2015 годах. Однако предложение все еще превышает спрос, следовательно оснований для резких скачков цен нет.

О том, как в Украине будет дорожать недвижимость и когда лучше покупать квартиру, пишет «Обозреватель», информирует svodka.net.

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В гривневом эквиваленте в Украине могут значительно вырасти цены на покупку жилья. Подорожание, как говорят риелторы, в первую очередь будет связано с падением нацвалюты, в то время как в долларовом эквиваленте цены останутся стабильными.

Еще в позапрошлом году цены на квартиры в Украине падали практически на 1% в долларовом эквиваленте каждый месяц. В прошлом году падение замедлилось до 0,5%, а в этом году «ценники» замерли. Мнение экспертов о том, как дальше будет развиваться ситуация, расходятся. Так, одни говорят о ценовом «дне» и прогнозируют возобновление роста, в то же время часть риелторов указывает на большое предложение, маленький спрос и прогнозирует период стагнации. Мол, цены ближайшие два года меняться вовсе не будут.

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«У нас сейчас действительно цены находятся на минимальных отметках. Если говорить о новостройках, то это практически уровень себестоимости. А на вторичке таких цен не было много лет. Если у нас будет стабильная ситуация в экономике, рост зарплат, не будет обострений с военной ситуацией, думаю, ко второму полугодию может быть небольшой рост, если спрос будет позволять», — рассказывает знаток в сфере недвижимости Максим Бабуряк.

В то же время руководитель одного из отделений Ассоциации экспертов недвижимости Артур Пилипчук считает, что стоимость квартир не будет меняться несколько лет. «Сейчас, на мой взгляд, цена соответствует покупательской способности. Многие называют эту ситуацию дном, но я считаю, что сейчас абсолютно адекватная цена на недвижимость. Не вижу оснований, чтобы поднимать цены сейчас. И предложение в разы превышает спрос. Ситуация классная, рынок стабильный, называют стагнацией, но это реальная рыночная стоимость», — рассказывает Пилипчук.

Так или иначе, весь вторичный рынок в Украине «привязан» к доллару. А учитывая, что гривня постоянно «худеет», избежать изменения цен не удастся. Для примера, на данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры, по оценкам порталов недвижимости, составляет около $40 тыс. По актуальному курсу 26,3 грн/$ это 1 млн 50 тыс. грн. Уже в конце года, согласно заложенному в Государственный бюджет прогнозу, доллар в Украине будет продаваться уже по 30,2 грн. Соответственно, если цены не изменятся, эта же квартира будет продаваться за 1,2 млн грн, то есть на 12,5% дороже.

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Также стоит учитывать, что цены в разных сегментах рынка могут вести себя по-разному. Для примера, небольшие однокомнатные квартиры (площадью до 30 квадратов) стабильно пользуются популярностью последние несколько лет. Такое жилье легче сдать в аренду, оно дешевле и экономнее в эксплуатации (меньше платить за коммуналку). Так, Максим Бабуряк предполагает, если в этом году «обычные» однушки и подорожают, то ближе к осени, трехкомнатные квартиры могут наоборот – упасть в цене, а «малогабаритки» в связи с высоким спросом могут подорожать.

Стагнация – лучший период для покупки, но худшее время для продажи квартиры. Артур Пилипчук советует не тянуть с решением и если нашлось жилье, которое удовлетворяет потребности, покупать его сразу. Эксперт уверен, что сейчас есть возможность выбрать и поторговаться.

«Я бы не советовал, если вы покупаете квартиру для себя, ждать какой-то период. Это как советовать не покупать продукты, потому что они могут когда-то подешеветь. Сейчас вообще для покупателей отличный период. Кто-то говорит, что это «дно», я бы так не сказал», – рассказывает представитель Ассоциации экспертов недвижимости.

А Максим Бабуряк уверен, что квартиру лучше только покупать в сезон отпусков и на праздники. В это время можно попасть на предложение по цене ниже рыночной.

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