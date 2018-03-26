Турецкий футболист Арда Туран угрожал журналисту. Полузащитник права на которого принадлежат "Барселоне", на правах аренды выступает на родине за "Истанбул Башакшехир".

Турана в одном из ресотранив встретил надоедливый журналист, и начал задавать вопросы. 31-летний игрок был не один, а со своей женой. Папарацци начал говорить о его спутница, явно не понравилось игроку,передает со ссылкой на .

"У вас было очень скромную свадьбу в доме Арди. Вы мечтали о таком?", - обратился журналист к жене Турана, который жестом попросил незваного гостя закрыть рот.

На этом журналист не успокоился и спросил второй половинки звездного игрока: "Он запретил вам говорить?".

После этого Туран уже не смог утолить свои нервы и сказал: "Следи за словами, запрет? Я разобью тебе лицо и выжму глаза, ты обращаешься к моей жене!".

После бурной перепалки с журналистом Туран и его жена решили покинуть ресторан.

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