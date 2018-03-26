23 марта "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в
Госпогранслужбе Украины сообщало, что антивист "Руху нових сил"
Николай Кулик пытался вывезти в Польшу более 100 кг янтаря. В
политсиле опровергли принадлежность к ним задержанного. В "Русі
нових сил" сказали, что Кулик с ними не связан Фото: РУХ НОВИХ СИЛ
/ Facebook "Мы заявляем, что упоминаемое в публикации лицо не имеет
никакого отношения к партии "Рух новых сил", – подчеркнули в
партии.23 марта "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в
Госпогранслужбе Украины сообщало, что Кулик был задержан
на пункте пропуска "Смильница" на украинско-польской границу.
Агентство утверждало, что Кулик – активист "Руху нових сил".
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